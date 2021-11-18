Hyundai Creta возглавила ТОП-5 самых популярных корейских кроссоверов в РФ в октябре 2021 года

Этот кроссовер является самыми продаваемым на российском рынке. Он был популярным в октябре на рынке в целом и оказался самым востребованным среди корейских кроссоверов. В прошлом месяце россияне купили 5 088 таких кроссоверов, что на 24% меньше, чем годом ранее. Следом за Hyundai Creta расположился кроссовер Kia Sportage, проданный в количестве 1 692 экземпляров.

На третьем месте в ТОП-5 самых популярных корейских кроссоверов в РФ в октябре 2021 года располагается Hyundai Tucson с показателем 1 542 проданных ед.

Kia Seltos стал четвертым в составленном рейтинге. Его продажи составили 1 214 ед. Замыкает пятерку лучших Kia Sorento – 865 шт.