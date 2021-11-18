Главная » Новости

Hyundai Creta возглавила ТОП-5 самых популярных корейских кроссоверов в РФ в октябре 2021 года

Просмотров 12 Опубликовано Обновлено

Этот кроссовер является самыми продаваемым на российском рынке. Он был популярным в октябре на рынке в целом и оказался самым востребованным среди корейских кроссоверов. В прошлом месяце россияне купили 5 088 таких кроссоверов, что на 24% меньше, чем годом ранее. Следом за Hyundai Creta расположился кроссовер Kia Sportage, проданный в количестве 1 692 экземпляров.

На третьем месте в ТОП-5 самых популярных корейских кроссоверов в РФ в октябре 2021 года располагается Hyundai Tucson с показателем 1 542 проданных ед.

Kia Seltos стал четвертым в составленном рейтинге. Его продажи составили 1 214 ед. Замыкает пятерку лучших Kia Sorento – 865 шт.

Hyundai предложила в РФ подписку на кроссовер Hyundai Creta нового поколения

Официально представлен обновленный кроссовер Hyundai Creta 2022 модельного года

Tvoe-avto.com
Выходные данные

Сетевое издание «Tvoe-Avto.com» (16+).

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 — 67947 от 13.12.2016 г.

Учредитель: Харитонов Константин Николаевич.

Главный редактор: Чухутова Мария Николаевна.

Телефон редакции: +7 (937) 396-77-86. Время работы: 10.00 — 19.00 по Москве.

Электронный адрес редакции: redactor@tvoe-avto.com.

Проект агентства sorcmedia.ru

© 2021 ТВОЕ-АВТО