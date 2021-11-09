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Автомобилистам в РФ перечислили ТОП-5 обязательных к покупке вещей перед зимой в 2021 году

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Автомобильные эксперты подготовили список вещей, которые просто необходимы автомобилистам, чтобы подготовится к зиме.

На первом месте, конечно же, оказалась зимняя резина, без которой невозможно обойтись.

Еще неплохо было бы приобрести размораживатель замков, причем хранить его советуют дома в тепле. На третье место, эксперты расположили скребок, а на четвертой строчке оказалась щетка.

Ну и пятая позиция досталась силиконовой смазке, которой стоит обработать дверные проемы, замки, петли, уплотнители, что позволит снизить вероятность, что пассажиры, да и водитель не попадут в салон.

Силиконовым спреем советуют обрабатывать и шины, а также покрышки.

Источник: АвтоВзгляд.

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