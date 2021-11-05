Автомобилистам в РФ пояснили, что обработка антикором может сильно навредить автомобилю

Это происходит в тех случаях, когда не соблюдаются правила подготовки машины к процедуре.

В России очень востребована обработка антикором, так как такая процедура позволяет защитить детали кузова автомобиля от появления коррозии, особенно это касается днища.

Однако такая процедура может быть опасно, если не соблюдать определенные правила. Об ошибках, которые допускаются при подготовке авто, решили рассказать эксперты портала «АвтоВзгляд».

Самым главным и важным моментом при подготовке к обработке антикором является тщательный осмотр машины, мытье и очистка мест, где имеется даже незначительная ржавчина.

Внимательно нужно просмотреть скрытые области, так как если антикор наносится на грязь, то в скором времени там может появиться сквозная коррозия, которая разъест неочищенную поверхность.

Ну и еще одним моментом является мойка кузова, после которой не стоит спешить наносить антикор, так как вся работа может быть напрасной из-за влаги, которая не позволяет нанести средство хорошо.