Автомобилистам в РФ перечислили 7 простых способов узнать, что машина битая

В России рассказали о том, как перед покупкой проверить, битый автомобиль или нет.

Эксперты «Российской газеты» перечислили 7 простых способов узнать, что машина битая, и одним из них является тщательная проверка документации. Всю информацию о машине можно узнать воспользовавшись онлайн-агрегаторами или различными базами, которых в сети много.

Несмотря на то, что большинство сервисов платны, эксперты советуют не мелочится. Историю авто можно узнать по VIN-коду или Госномеру.

Визуальный осмотр кузова нужно проводить при дневном свете, и к тому же он должен быть чистым. Осмотр советуют проводить со всех ракурсов, под углом и с разных расстояний, что позволить заметить разницу в оттенке крашеных элементов, а также мусор под кустарно нанесенной краской. Все это должно насторожить потенциального покупателя.

Не лишним будет воспользоваться толщиномером, который позволит узнать толщину материала и слоя покрытия материала.

Это устройство может помочь убедится в том, что машина не была в аварии. Например, с завода слой краски в среднем должен быть около 0,1 мм или 100 микрон, а секторы кузова не должны иметь большую толщину из-за шпаклевки.

Все сварочные швы необходимо тоже проверять и сравнивать их конфигурацию с соседями с другого борта. Нередко для установления истины приходится снимать уплотнительные резинки в дверных проемах и осматривать рисунок точек контактной сварки.

Отличий в фактуре отбортовок на других участках быть не должно. Еще одним способом назвали проверку болтов, на которых не должно быть поврежденной краски, царапин или потертостей, которые обычно указывают на то, что детали снимали, меняли или восстанавливали.

Также простейшим способом является быстрая проверка кузовной геометрии – замер расстояния от колеса до колесной арки. Расстояние должно быть одинаковым с одной и другой стороны. Иное лобовое стекло, а также состояние фар и задних фонарей тоже может указывать на то, что машина бывала в ДТП, особенно если продавец неохотно показывает документацию о проведенном ремонте.

Источник: РГ.