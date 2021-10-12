Стало известно, сколько дилеры могут накручивать на продаже автомобиля в РФ

Острый дефицит автомобилей привел к тому, что дилерские центры стали очень много накручивать к рекомендованной розничной цене.

Как пишет издание «За рулем», сейчас бюджетные машины и автомобили в среднем ценовом сегменте практически невозможно купить без «допов».

Причем продавец на них выставляет очень высокую цену. К примеру коврики, защита сигнализации и т.д. могут продать за 300 тыс. рублей. На самом деле стоимость такого пакета составляет до 100 тыс. рублей.

Стоит еще добавить, что при покупке в кредит клиенту навяжут страхование жизни и КАСКО. В итоге LADA XRAY при рекомендованной розничной цене 800 тыс. рублей выходит практически в два раза дороже, и это с учетом процентов по кредиту.

При покупке автомобиля за наличный расчет дилер постарается поставить клиента в очередь на автомобиль, а это ожидание 2-3 месяца, и даже в этом случае продавец постарается продать авто с «допами» и рядом других услуг.