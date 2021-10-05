Главная » Новости

Средневзвешенная цена на новый автомобиль в РФ в 2021 году превысила 2 млн рублей

Просмотров 8 Опубликовано Обновлено

В этом году из-за множества факторов серьезно дорожают новые и подержанные машины.

Средняя стоимость нового автомобиля в России в этом году уже превысила два миллиона рублей, что следует из отчета агентства «Автостат».

По информации аналитиков, теперь стоимость новых машин в среднем составляет 2 140 000 рублей. Такие данные актуальны по состоянию на август этого года.

Добавлено, что в июне показатель был 1,8 млн рублей, а в июле уже 1,9 млн рублей. В августе в сравнении с началом года средняя цена на новый автомобиль увеличилась на 21%.

Специалисты прогнозируют, что рост цен продолжится и по итогам года показатель может вырасти до 25%.

 

Tvoe-avto.com
Выходные данные

Сетевое издание «Tvoe-Avto.com» (16+).

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 — 67947 от 13.12.2016 г.

Учредитель: Харитонов Константин Николаевич.

Главный редактор: Чухутова Мария Николаевна.

Телефон редакции: +7 (937) 396-77-86. Время работы: 10.00 — 19.00 по Москве.

Электронный адрес редакции: redactor@tvoe-avto.com.

Проект агентства sorcmedia.ru

© 2021 ТВОЕ-АВТО