Средневзвешенная цена на новый автомобиль в РФ в 2021 году превысила 2 млн рублей

В этом году из-за множества факторов серьезно дорожают новые и подержанные машины.

Средняя стоимость нового автомобиля в России в этом году уже превысила два миллиона рублей, что следует из отчета агентства «Автостат».

По информации аналитиков, теперь стоимость новых машин в среднем составляет 2 140 000 рублей. Такие данные актуальны по состоянию на август этого года.

Добавлено, что в июне показатель был 1,8 млн рублей, а в июле уже 1,9 млн рублей. В августе в сравнении с началом года средняя цена на новый автомобиль увеличилась на 21%.

Специалисты прогнозируют, что рост цен продолжится и по итогам года показатель может вырасти до 25%.