Озвучили автомобили, имеющие высокие наценки у российских дилеров в 2021 году

Уже давно многим известно, что дилер старается не продавать автомобили без дополнительного оборудования, так как именно на нем он больше всего и зарабатывает.

Рекомендованные розничные цены автопроизводителя зачастую отличаются от той цены, за которую автосалон продает конечному покупателю автомобиль.

На Авто.ру автор смог пообщаться с представителями компаний и узнать за сколько ему продадут автомобиль.

К примеру, Hyundai Santa Fe в комплектации Prestige на сайте компании стоит 2,969 миллиона рублей, но в реальности ее дилер отдает за 3,99 миллиона рубелей с большим количеством дополнительных опций, среди них тонировка стекол, коврики, защита радиатора и третий ряд сидений.

Получается наценка на кроссовер составляет 1 млн рублей. Genesis GV80 в комплектации Luxury тоже продадут значительно дороже от рекомендованной розничной цены.

Если на сайте Genesis стоимость модели указана 6,15 миллиона, то в дилерском центре ее уже отдают за 7,1 миллиона рублей.

За дополнительную плату в кроссовере установлена защита, пакет Advanced Smart Sense и сигнализация с автозапуском.

Но большая наценка на опции присутствует не только у корейских авто. Так Land Cruiser Prado предлагают на 800 тыс. рублей дороже от официального ценника.

Другие популярные модели предлагают по такой же схеме, и все они доступны только с дополнительными опциями, которые оцениваются очень дорого.

Исключением из всего этого стала Toyota Camry. Ее в Санкт-Петербурге и Нижнем Новгороде дилерские центры готовы были отдать по заводской цене, при этом в московских автосалонах ее продавали с «допами» и надбавкой к ценнику.