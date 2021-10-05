Обновленный внедорожник LADA/Chevrolet Niva, представленный как LADA Niva Travel в начале этого года, появится в фельдшерско-акушерских пунктах в селах и деревнях.
Официально об этом в компании не заявляли, а о госзаказе стало известно паблику «Нетипичный АвтоВАЗ».
По их информации АВТОВАЗу поступил госзаказ на 1500 внедорожников LADA Niva Travel, которые должны поступить в фельдшерско-акушерских пункты сел и деревень.
Компания уж вторую неделю подряд собирает на предприятии только LADA Niva Travel, чтобы выполнить госзаказ.
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