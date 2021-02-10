АвтоВАЗ начал продажи рестайлингового внедорожника Lada Niva Travel с дизайном Toyota RAV4

В дилерских центрах LADA начались продажи обновлённого внедорожника LADA Niva Travel, который сейчас можно приобрести по цене от 747 900 рублей.

Самая дорогая комплектация LADA Niva Travel оценивается в 844 900 рубелей, пишет представительство автопроизводителя.

Напомним, LADA Niva Travel получила новую внешность и ряд изменений в салоне.

Технически внедорожник не изменился, и он по-прежнему комплектуется атмосферным 1,7-литровым 80-сильным мотором и механической коробкой передач с полным приводом.

LADA Niva Travel предлагается в двух основных комплектациях — Niva Travel и Niva Travel Off-Road. Последняя отличается шноркелем, вседорожными шинами и пластиковым обвесом черного цвета.