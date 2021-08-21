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Российский Lada Niva Travel начали продавать на рынке Южной Америки

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В Южной Африке, как выяснилось, еще с начала лета стали продавать отечественный внедорожник Lada Niva Travel.

Появление в Южной Африке Lada Niva Travel заметили только сейчас, тогда как на официальной странице Bolivian Auto Motors модель появилась еще в июле.

Эта компания занимается доставкой внедорожников в Южную Америку, где стоимость составляет 1,6 млн рублей в эквиваленте.

Внедорожник для этого рынка ничем не отличается от того, что продается в России, в том числе и комплектация.

Там внедорожники продаются с тем же 1,7-литровым 80-сильным двигателем, пару которому составляет пятискоростная механика и полноприводная система.

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