Автомобили марки Toyota выросли в цене в РФ на 18-107 тысяч рублей

В сентябре японская марка в России пересмотрела прайсы для своих автомобилей, которые теперь продаются на 18-107 тыс. дороже.
Toyota подняла цены на шесть своих моделей, официально представленных на рынке. Среди них оказались Camry, Corolla, Fortuner, RAV4, Hiace и Hilux, сообщает сайт «Цена Авто».
В процентном выражении автомобили в зависимости от модели и комплектации стали дороже на 0,9-3,4%.
Меньше всех подорожал Toyota Corolla, у которого все доступные комплектации прибавили в цене 18 тыс. рублей.
Самую большую прибавку к ценникам получил пикап Hilux. У него стоимость комплектаций увеличилась на 82-107 тыс. рублей.
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