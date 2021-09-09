Очередь за новым Toyota Land Cruiser 300 в Японии растянулась уже на 4 года

Высокий спрос на внедорожник, а также мировой дефицит полупроводникой продукции стал причиной того, что желающим купить Toyota Land Cruiser 300 придется ждать.

Более того, как выяснили СМИ, в Японии очередь за автомобилем уже растянулась на 4 года, однако это касается пока только самых дорогих вариантов модели.

Впрочем, ждать ключей от своего автомобиля придется и другим покупателям. Напомним, что изначально японская компания планировала выпуск 5 тыс. внедорожников в год, но производитель не ожидал такого высокого спроса, так как только за две недели, желающих стать владельцами Toyota Land Cruiser 300 было порядка 20 тыс. человек.

Увеличить объемы производства в ответ на высокий спрос Toyota не может из-за нехватки полупроводников.

Отметим, что в Японии наибольшим спросом пользуются именно топовые версии модели ZX и GR Sport.