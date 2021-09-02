Новинка доступна для заказа в России с бензиновым и дизельным двигателем по цене от 7,62 млн рублей.

Toyota Land Cruiser 300 получил в России особую версию GR Sport, которая от стандартного варианта отличается спортивной внешностью и оснащенностью.

В моторной гамме будет бензиновый и дизельный двигатель, а максимальная стоимость специальной версии составит 7 684 000 рублей.

Стоит отметить, что над дизайном автомобиля работали специалисты подразделения Toyota Gazoo Racing.

Для особой версии предлагаются 18-дюймовые колесные диски с новым дизайном, а также матовые элементы экстерьера. Кроме этого, отличается модель логотипами GR.

Салон выполнили в черном цвете. Toyota Land Cruiser GR Sport доступен для заказа с 3,5-литровым 415-сильным или 3,3-литровым 299-сильным агрегатом, пару которым составляет 9-скоростная автоматическая КП и полноприводная система.