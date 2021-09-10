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Автомобили Lada и Toyota стали самыми распространенными в России в 2021 году

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Специалисты посчитали, сколько автомобилей было зарегистрировано по состоянию на середину года, а также какие марки каких авто являются самыми распространенными.
Как выяснили в агентстве «Автостат», по состоянию на середине 2021 года в стране было зарегистрировано более 45 млн машин, 30% из которых это Лады. Их насчитали 13,8 млн единиц.

На втором месте оказались Toyota (4,1 млн ед.) с долей 9%. Таким образом, автомобили Lada и Toyota стали самыми распространенными в России в 2021 году.

Следом за лидерами оказались модели бренда Hyundai (2,5 млн ед.) с долей 5,4%, Kia (2,4 млн ед.) с долей 5% и Nissan (2,2 млн ед.) с долей 4,9%.

В десятке самых распространенных авто еще оказались: Renault (2,1 млн ед.), Volkswagen (1,8 млн ед.), Chevrolet (1,7 млн ед.), Ford (1,4 млн ед.) и Mitsubishi (1,2 млн ед.).

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