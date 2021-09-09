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«КамАЗ» запустит в производство электромобиль «Кама-1» не ранее 2024 года

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Предварительные сроки выхода компактного кроссовера от КамАЗа были озвучены с учетом прохождения всего цикла испытаний.

О сроках начала производства электромобиля «Кама-1» рассказал глава пресс-службы КамАЗа Олег Афанасьев, общаясь с журналистами «Российской газеты».

По его словам, «КамАЗ» запустит в производство электромобиль «Кама-1» не ранее 2024 года.

В этом и следующем году будет проходить целый цикл испытаний электрокара, после чего можно будет получить ОТТС, позволяющий начать его продажи.

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