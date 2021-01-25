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«КамАЗ» создаст седан и грузовик на базе электромобиля «Кама-1»

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КамАЗ уже в этом году может представить новые автомобили, созданные на базе электромобиля «Кама-1», причем реализацией проектов в дальнейшем компания займется совместно с другими компаниями, в том числе и зарубежными.
О том, что «КамАЗ» создаст седан и грузовик на базе электромобиля «Кама-1», стало известно журналистам «ТАСС», которые ссылаются на пресс-службу «Платформы Национальной технологической инициативы».

Уточняется, что новые автомобили должны дебютировать уже в этом году, а сам «Кама-1» окажется не одиночным проектом.

Напомним, что «Кама-1» был представлен в декабре прошлого года. Новинка представляет собой трехдверный кроссовер с длиной 3 400 мм и шириной 1 700 мм.

На одной подзарядке модель проедет более 250 км, а максимальная скорость составит 150 км/ч.

В салоне машины смогут разместиться четыре человека, а эксплуатировать ее можно при температуре до минус 50 градусов.

«КамАЗ» создаст седан и грузовик на базе электромобиля «Кама-1»

КАМА-1
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