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Завод КАМАЗ показал на видео новейший электромобиль КАМА-1

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КамАЗ на своем YouTube-канале показал электрокар Кама-1, причем в ролике демонстрируют тестирование автомобиля, а также раскрывают некоторые особенности модели.
Кама-1 впервые показали в прошлом году на выставке «ВузПромЭкспо», тогда была продемонстирована не только внешность электрического сити-кара, но также показали салон, в котором нет привычной передней панели, а экран расположен на рулевом колесе.

В тизерном ролике можно увидеть неподвижную ступицу руля, на котором расположен единственный в салоне экран. Такое решение ранее использовалась в автомобилях, а в качестве примера можно привести  Citroen C4.

В ролике также показали снежный дрифт Кама-1 и его маневренность в закрытом пространстве.

Напомним, Кама-1 получил 80-киловатный мотор, который расположили на задней оси. Его мощности хватает, чтобы разогнать сити-кар до 100 км/ч всего за 3,2 сек.

Аккумуляторного блока электрокара должно хватать на 300 км пробега. Ожидается, что стоимость Кама-1 в базовой комплектации составит 1,2 млн рублей.

КАМА-1
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