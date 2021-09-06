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LADA Vesta стала бестселлером на рынке России в августе 2021 года

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Опубликованные отчетные данные по продажам новых автомобилей показали, что LADA Vesta стала бестселлером на рынке РФ в августе 2021 года.

Этот автомобиль был продан в количестве 6 882 штук, что на 19% меньше, чем годом ранее.

На втором месте в России и на первом среди иномарок оказался Kia Rio, проданный в количестве 6 195 экземпляров, что также на 19% меньше.

Кроссовер Hyundai Creta стал третьим с результатом 5 502 ед. (-28%). Только на четвертой позиции оказался ранний лидер рынка — LADA Granta.

Продажи этой модели рухнули на 53% и составили 5 007 ед. Hyundai Solaris вошел в первую пятерку.

Дилеры в России продали 4 449 седанов, что на 10% меньше. Следом в списке самых продаваемых оказались Renault Duster, LADA Niva, Kia K5, Volkswagen Polo и Volkswagen Tiguan.

Продажи новых легковых машин и LCV на рынке РФ упали на 17% в августе 2021 года

Жителям Японии Lada Vesta Sport обходится в два раза дороже, чем в России

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