АЕБ опубликовала отчеты по продажам новых машин на российском рынке за последний месяц лета.

Оказалось, что в августе рынок сократился, на что повлияла нехватка полупроводников и временные простои предприятий автопроизводителей.

Продажи новых легковых машин и LCV на рынке РФ упали на 17% в августе 2021 года, когда объемы рынка достиг показателя 114 130 реализованных автомобилей.

Положительная динамика продаж сохраняется за период с начала года, когда на рынке было продано 1 067 890 новых авто, что на 221,3% выше результатов прошлого года. Лидером автомобильного рынка остается Лада с показателем 19 428 проданных штук, что на 32% меньше.

Второе место занимает «Киа», у которой продажи составили 17 277 авто, что меньше на 13%. Третий результат у Hyundai, дилеры которой реализовали 14 106 авто (-19%).

Renault и Toyota вошли в пятерку лидеров с показателем 9699 ед. (-11%) и 6848 шт. (-4%) соответственно. В десятке самых популярных автопроизводителей в России оказались Volkswagen (6754 ед., -41%), Skoda (5497 ед., -39%), ГАЗ (5161 ед., +34%), Chery (2956 ед., рост в 2,6 раза) и Nissan (2770 ед., -28%).