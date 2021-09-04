Жителям Японии Lada Vesta Sport обходится в два раза дороже, чем в России

В Японии продажей Lada Vesta Sport занялась компания Le Parnass, а это местная организация, которая уже закупила седан и сейчас его предлагает на японском рынке за 3,6 млн иен, что в пересчете составляет 2 291 122 рублей по текущему курсу.

Le Parnass имеет большой опыт в импорте автомобилей в Японию, компания занимается в основном экзотичными моделями для данного рынка.

Напомним, спортивный седан Vesta Sport в отличие от обычной модели оснащен доработанным силовым агрегатом, аэродинамическим обвесом, 17-дюймовыми колесными дисками и перенастроенной подвеской.

В дилерских центрах Lada Vesta Sport сейчас стоит от 1 209 900 рублей.