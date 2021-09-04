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Составлен ТОП-5 самых дешевых новых автомобилей в России на сентябрь 2021 года

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Каждый месяц ряд автопроизводителей по тем или иным причинам увеличивают стоимость своих машин.

При этом в целом рейтинг самых доступных моделей сохраняется, автомобили лишь могут сменить позицию в списке.

ТОП-5 самых дешевых новых автомобилей в России по состоянию на сентябрь 2021 года составили эксперты на основании их стоимости, и первым в рейтинге расположился LADA Granta.

Минимальная стоимость автомобиля составляет 546 тыс. рублей. LADA Niva Legend с ценником от 650 тыс. рублей находится на втором месте, а третья строчка оказалась за седаном Logan, который оценен от 718 тыс. рублей.

Немного дороже в минимальной комплектации оценен Renault Sandero, представленный по цене от 743 тыс. рублей.

На последнем месте этого рейтинга оказался LADA XRay. В дилерских центрах Лада за эту модель просят 762 тыс. рублей минимум.

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