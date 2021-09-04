Составлен ТОП-5 самых дешевых новых автомобилей в России на сентябрь 2021 года

Каждый месяц ряд автопроизводителей по тем или иным причинам увеличивают стоимость своих машин.
При этом в целом рейтинг самых доступных моделей сохраняется, автомобили лишь могут сменить позицию в списке.
ТОП-5 самых дешевых новых автомобилей в России по состоянию на сентябрь 2021 года составили эксперты на основании их стоимости, и первым в рейтинге расположился LADA Granta.
Минимальная стоимость автомобиля составляет 546 тыс. рублей. LADA Niva Legend с ценником от 650 тыс. рублей находится на втором месте, а третья строчка оказалась за седаном Logan, который оценен от 718 тыс. рублей.
Немного дороже в минимальной комплектации оценен Renault Sandero, представленный по цене от 743 тыс. рублей.
На последнем месте этого рейтинга оказался LADA XRay. В дилерских центрах Лада за эту модель просят 762 тыс. рублей минимум.
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