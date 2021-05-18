АвтоВАЗ начал продажи модели LADA Granta с новым базовым двигателем

Пресс-служба российского автопроизводителя объявила о старте продаж семейства Lada Granta с обновленным 90-сильным мотором.

Теперь базовая комплектация продается с улучшенным ДВС, который пришел на смену базовому 87-сильному агрегату. Оценили новинку от 519 900 рублей.

Напомним, в обновленном 1,6-литровом 8-клаппанном моторе изменили шатунно-поршневую группу, установили усовершенствованный коленвал и газораспределительный механизм. В общей сложности силовой агрегат получил около 50 новых деталей.

Теперь базовый двигатель выдает 90 л.с. вместо 87 л.с. По заявлению автопроизводителя, максимальный крутящий момент 90-сильного агрегата составляет 143 Нм, из которых 80% доступны при 1000 оборотах в минуту.

Помимо этого, в обновленном моторе регулировку клапанов нужно делать после 90 тыс. км пробега.