Эксперты рассказали о кроссоверах, которые почти не ломаются

Специалисты в России решили рассказать об автомобилях из сегмента кроссоверов и внедорожников, которые отличаются надежностью.

Надежность машины это один из самых главных факторов при ее выборе. Лучшие кроссоверы были названы на основании данных зарубежных исследовательских компаний.

Рейтинг был подготовлен специалистами «Российской газеты» совместно с экспертами «Авито Авто». Отмечается, что названные надежными машины за границей могут отличаться по этому показателю в России, так как для отдельных рынков компании выпускают модели с учетом специфики каждого региона.

Итак, по результатам опросов и исследований в большинстве рейтингов лидирует Toyota Land Cruiser и Land Cruiser Prado, а также в списке числятся Lexus GX460, Highlander, RAV4, C-HR, Lexus RX 350, 4Runner, Sequoia и Tundra, Avalon и Highlander Hybrid.

Среди других японских моделей надежностью отличаются Subaru Crosstrek и Honda CR-V. Высокие позиции в списке надежных машины в США занимают еще Kia Sorento и Hyundai Tucson, а также Hyundai Santa Fe, Kia Soul и Kia Sportage 2019 года.

Европейский рейтинг самых надежных кроссоверов и внедорожников отличается, и тут вместо японских автомобилей чаще встречаются модели немецких марок.

По мнению европейцев самыми надежными являются Volkswagen Tiguan и Audi Q3, BMW X3, Mini Cooper Countryman, Buick Encore, Opel Mokka, Mercedes-Benz GLC, Porsche Macan и Audi Q2 и Mazda CX-3. Специалисты из США и Европы сошлись во мнении, что последнее время корейские автомобили все чаще появляются в списках надежных.

Что касается российского рынка, то в нашей стране широкомасштабными исследованиями надежности машине не занимаются, но если учитывать зарубежные рейтинги и выделить представленные в России авто, то самыми надежными являются Toyota Land Cruiser и RAV4, Lexus RX, Honda CR-V и Opel Mokka, Kia Sportage и Mazda CX-5, Skoda Kodiaq.

Источник: РГ.