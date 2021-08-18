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Автомобили Toyota подорожали до 224 тыс. рублей на рынке РФ в августе 2021 года

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Российское представительство японской марки снова пересмотрело прайсы на свои автомобили, представленные на рынке.

На этот раз цены были пересмотрены в большую сторону почти на все автомобили, за исключением нового Land Cruiser 300, вышедшего в стране недавно.

Машины марки стали дороже на 0,2-4,0% в зависимости от модели и комплектации. В денежном выражении показатель составил 3-224 тыс. рублей, сообщили специалисты сайта «Цена Авто». Меньше всех подорожал кроссовер C-HR, у которого стоимость выросла на 11 тыс. рублей.

При этом Corolla в зависимости от комплектации прибавила в цене 3-46 тыс. рублей. Больше всех отличился Toyota Alphard, у которого цены выросли на 134-224 тыс. рублей.

Между тем эксперты прогнозируют, что в конце лета темпы роста новых авто замедлятся, а новая волна удорожаний произойдет уже в сентябре или октябре.

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