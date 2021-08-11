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Toyota начала в РФ продажи нового Toyota Land Cruiser 300 с дизельным двигателем

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Японская компания предложила россиянам новые версии внедорожника Land Cruiser 300, за счет которых в целом стоимость автомобиля снизилась.
Toyota начала в РФ продажи нового Toyota Land Cruiser 300 с дизельным двигателем объемом 3,3 литра. Его мощность составляет 299 л.с., а показатель крутящего момента равен 700 Нм.

В качестве трансмиссии доступен 10-скоростной автомат, работающий только с полноприводной системой.

Новый двигатель, как заявил производитель, потребляет 8,9 литра топлива на 100 км пути в смешанном цикле.

Дизельный мотор предлагается во всех доступных для модели комплектациях по цене от 5 557 000 рублей, в то время как самый доступный вариант с бензиновым агрегатом обходится от 5 613 000 рублей.

Прием заказов на новинку уже стартовал.

В РФ новый внедорожник Toyota Land Cruiser 300 продают с наценкой до 3 млн рублей 

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