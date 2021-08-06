В РФ новый внедорожник Toyota Land Cruiser 300 продают с наценкой до 3 млн рублей 

Оказалось, что Toyota Land Cruiser 300 продается на российском рынке с существенной наценкой, что происходит по всей вероятности из-за того, что спрос серьёзно превышает предложение.

Как выяснили журналисты Autonews.ru, в РФ новый внедорожник Toyota Land Cruiser 300 продают с наценкой от 1 до 2,5-3,0 млн рублей.

Поясняется, что повышенный спрос и дефицит моделей стал причиной повышения дилерами маржинальности сделок и увеличения дохода с продаж.

В частности, дилеры устанавливают на машины дополнительное оборудование, которое и добавляет стоимости автомобилю. Журналисты провели исследование и выяснили, какая актуальная цена внедорожника в столичных автосалонах.

Так, у одного из дилеров внедорожник продается по цене 10 700 000 рублей, причем в наличии у него было всего два автомобиля.

Второй оценен в 9 400 000 рублей. Первый оказался с наценкой 3 005 000 рублей, а второй – 2 509 000 рублей.

Еще один дилер предлагает внедорожник за 8 614 000 рублей (+1 753 000 от прайса).

Однако отмечается, что при желании можно заказать внедорожник по прайсовой цене, но предупреждают, что стоимость за время ожидания может вырасти, сроки ожидания составляет от 6 месяцев.