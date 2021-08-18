Дилеры спрогнозировали замедление роста цен на новые авто в РФ к концу лета 2021 года

В России опросили участников автомобильного рынка, которые, как оказалось, ожидают замедление темпов роста стоимости новых автомобилей.

Как сообщает «Коммерсантъ», ссылаясь на опрошенных дилеров, прогнозируется замедление роста цен на новые авто в РФ к концу лета 2021 года.

Впрочем, это будет касаться и вторичного авторынка. Но наряду с этим дилеры уверены, что новая волна подорожаний будет уже в сентябре и октябре.

Например, уже известно, что с 1 сентября вырастут цены на машины марки BMW, которая об этом ранее объявила официально.

Модельный ряд немецкого бренда станет дороже на 1,8% в среднем, но это касается только машин, выпущенных с 1 сентября этого года.

Пока же дилеры говорят о замедлении роста цен. В частности, в Авилоне заявили, что компании уже «отыграли прошлогоднее падение рубля».