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В РФ водителям разъяснили, почему нельзя ездить на машине с пустым топливным баком

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В частности, автомобильные эксперты рассказали, действительно ли в автомобилях возникают проблемы с двигателем и топливной системой, если владелец ездит с опустошенным баком.

Об этом рассказали эксперты «Российской газеты», которые пояснили, почему и в каких случаях не стоит ездить на машине с пустым топливным баком.

Поясняется, что если речь идет о новых современных автомобилях, то в них вывести из строя двигатель или испортить бензонасос практически невозможно, так как езда с опустошенным баком технически предусмотрена производителем, ведь в системах есть много защитных элементов.

То есть минимум топлива в баке никак не повлияет на работу бензонасоса, и уж тем более не выведет из строя двигатель, так как в топливной системе контролер при необходимости отключит питание электромоторчика, насос отключится и соответственно заглохнет двигатель.

Возобновить работу удастся только после заправки. А вот, если речь идет о машинах 20-30 лет, то тут езда с пустым баком способна вывести бензонасос из строя и навредить двигателю, ведь топливный фильтр забивается, а это приводит бензонасос к работе с повышенной нагрузкой, и в конечном итоге он выходит из строя.

Различные присадки с фильтра способны попадать в камеру сгорания и наносить вред двигателю.

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