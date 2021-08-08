В РФ водителям разъяснили, почему нельзя ездить на машине с пустым топливным баком

В частности, автомобильные эксперты рассказали, действительно ли в автомобилях возникают проблемы с двигателем и топливной системой, если владелец ездит с опустошенным баком.
Об этом рассказали эксперты «Российской газеты», которые пояснили, почему и в каких случаях не стоит ездить на машине с пустым топливным баком.
Поясняется, что если речь идет о новых современных автомобилях, то в них вывести из строя двигатель или испортить бензонасос практически невозможно, так как езда с опустошенным баком технически предусмотрена производителем, ведь в системах есть много защитных элементов.
То есть минимум топлива в баке никак не повлияет на работу бензонасоса, и уж тем более не выведет из строя двигатель, так как в топливной системе контролер при необходимости отключит питание электромоторчика, насос отключится и соответственно заглохнет двигатель.
Возобновить работу удастся только после заправки. А вот, если речь идет о машинах 20-30 лет, то тут езда с пустым баком способна вывести бензонасос из строя и навредить двигателю, ведь топливный фильтр забивается, а это приводит бензонасос к работе с повышенной нагрузкой, и в конечном итоге он выходит из строя.
Различные присадки с фильтра способны попадать в камеру сгорания и наносить вред двигателю.
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