Перечислены 3 причины, почему летом может «троить» даже полностью исправный мотор

Специалисты в России рассказали о причинах, по которым автомобилисты могут сталкиваться с такой проблемой, как «троение» исправного двигателя летом.

Как отмечают эксперты «АвтоВзгляда», мнение о том, что двигателю летом работается проще неверно, так как в летнее время легче происходит только запуск мотора.

При этом другие условия являются более суровыми. Журналисты портала перечислили 3 причины, почему летом может «троить» даже полностью исправный мотор, и одной из них является как раз повышенная температура.

Это приводит к нагреву не только двигателя, но и топливного бака с топливом. В нем образуется много паров бензина, выталкивающих воздух. При понижении температуры в бензобаке возникает пониженное давление, а оно и действует против усилий бензонасоса, качающего горючее в мотор.

В результате подача топлива может сокращаться и как итог – двигатель работает неровно. Автомобилистам рекомендуют открутить крышку бензобака и сравняться с атмосферным давлением.

На то, что проблема троения именно в этом укажет характерное шипение при открытии крышки. Неустойчивая работа двигателя летом может наблюдаться и из-за воздушного фильтра, засорение которого приводит к снижению попадания воздуха и неровной работе силовой установки.

Ну и третьей причиной эксперты назвали некачественное топливо, которое автомобилисты могут залить в путешествии на сомнительной заправке. Из-за добавок в бензине возникает повышенное нагарообразование, а это тоже может вызывать неровную работу двигателя.

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