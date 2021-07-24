Водителям в РФ пояснили, почему двигатели современных авто изнашиваются быстрее старых

В современных автомобилях ресурс двигателя около 400 тыс. км считается достижением, что обусловлено огромным количеством факторов.
Современные силовые установки имеют меньший ресурс и чаще выходят из строя, чем аналоги, которые создавались пару десятков лет назад.
О том, почему двигатели современных авто изнашиваются быстрее старых рассказали специалисты «Российской газеты».
Было отмечено, что в первую очередь ресурс двигателей в современных авто меньше за счет того, что их постоянно улучшают и внедряют новые технологии, в том числе и для соответствия экологическим нормам.
Примером назвали каталитический нейтрализатор, керамическая крошка начинки которого может попадать цилиндры и вызывать задиры.
Кроме этого, двигатели стали менее надежными за счет облегчения поршневой группы и других частей силовой установки, жертвуя при этом запасом надежности. Уменьшились и монтажные зазоры, из-за чего масляный слой между трущимися деталями стал тоньше.
Использование системы турбонаддува увеличивает нагрузку на детали двигателя, а внедрение непосредственного впрыска требует применения сложных компонентов с ограниченным ресурсом, которые уязвимы в силу точной конструкции, при жестких условиях работы и использовании некачественного топлива.
Ну и еще одной причиной снижения надежности двигателя в сравнении со старыми силовыми установками становится увеличение рабочей температуры агрегата, нацеленное на повышение экологичности и экономичности.
Дело в том, что несмотря на использование управляемых термостатов, увеличивается рост темпов износа масла, а также старения пластиковых и резиновых деталей двигателя.
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