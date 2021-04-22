В РФ водителей предостерегли от длительного холостого хода двигателя в автомобилях

Автомобильные эксперты рассказали об опасности длительного холостого хода машины.

Как рассказали эксперты портала «Автовзгляд», если в машине двигатель будет долго работать на холостых оборотах, то это приведет к поломке мотора и снижению его ресурса.

По словам специалистов, вся проблема кроется в моторном масле, так как на низких оборотах заметно снижается скорость его циркуляции.

Давление жидкости и объём прокачанной смазки по всей системе зависит от количества оборотов двигателя.

В современных моторах происходит комбинированный способ смазки двигателя, а это значит, что наиболее нагруженные узлы масло получают под давлением, тогда как менее нагруженные получает его самотеком или разбрызгиванием.

Холостые обороты приводят к тому, что топливно-воздушная смесь сгорает неэффективно, а низкое давление масла приводит к износу маслонасоса, а также масляной недостаче всего устройства.

Кроме этого, несгоревшее топливо, в котором есть примесь масла оказывается на сотах нейтрализатора и забивает их, что со временем приводи к разрушению узла.

В дальнейшем частички нейтрализатора оказываются в силовом агрегате, вызывая задиры в цилиндрах, а последние в свою очередь могут являться причиной необходимости проведения капитального ремонта.