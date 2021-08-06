В Госдуму внесли законопроект о повышающем коэффициенте для транспортного налога

В частности был внесен проект закона, в котором предлагается изменить правила начисления налога на роскошные автомобили.
О необходимости менять правила начисления «налога на роскошь» говорилось неоднократно, ведь в условиях роста цен на новые автомобили, все больше в списке оказывается моделей массового сегмента.
При этом правила не меняли с 2014 года, когда был введен «налог на роскошь», а за это время все машины в стране существенно подорожали.
Недавно депутаты фракции ЛДПР внесли в Госдуму законопроект, в котором говорится об увеличении порога с 3 до 4 млн рублей.
Как отметили авторы законопроекта, есть необходимость увеличивать нижний порог в связи со значительным увеличением стоимости новых машин.
Как говорят депутаты, за 3 млн рублей уже нельзя купить роскошную иномарку, так как за эту стоимость можно приобрести качественный семейный иностранный внедорожник.
Многие автомобили в РФ в 2021 году могут попасть под налог на роскошь из-за роста цен
Под налог на роскошь в РФ с 2021 года попали 9 массовых моделей автомобилей