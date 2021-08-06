В Госдуму внесли законопроект о повышающем коэффициенте для транспортного налога

В частности был внесен проект закона, в котором предлагается изменить правила начисления налога на роскошные автомобили.

О необходимости менять правила начисления «налога на роскошь» говорилось неоднократно, ведь в условиях роста цен на новые автомобили, все больше в списке оказывается моделей массового сегмента.

При этом правила не меняли с 2014 года, когда был введен «налог на роскошь», а за это время все машины в стране существенно подорожали.

Недавно депутаты фракции ЛДПР внесли в Госдуму законопроект, в котором говорится об увеличении порога с 3 до 4 млн рублей.

Как отметили авторы законопроекта, есть необходимость увеличивать нижний порог в связи со значительным увеличением стоимости новых машин.

Как говорят депутаты, за 3 млн рублей уже нельзя купить роскошную иномарку, так как за эту стоимость можно приобрести качественный семейный иностранный внедорожник.