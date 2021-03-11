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Под налог на роскошь в РФ с 2021 года попали 9 массовых моделей автомобилей

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Ежегодно Минпроторг в России обновляет список автомобилей, которые попадают под налог на роскошь.
С каждым годом в списке оказывается все больше автомобилей, в том числе и моделей, которые не относятся к роскошным или премиальным. Так, в этом году под налог на роскошь попали 9 моделей авто. Впрочем, речь идет о некоторых комплектациях этих автомобилей.

Так, «роскошным» в 2021 году оказался кроссовер Skoda Kodiaq. В частности, повышенным налогом будут облагаться такие его комплектации как: SportLin, Laurin&Klement и Scout.

Еще в списке числятся модели KIA K900, KIA Mohave, KIA Stinger GT, а также Volkswagen Multivan. Еще под налог на роскошь попали отдельные версии Toyota Fortuner (2.8 Elegance), Volkswagen Amarok (3.0 TDI), Peugeot Traveller (Business VIP) и Citroen SpaceTourer (Business Lounge).

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