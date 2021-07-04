Многие автомобили в РФ в 2021 году могут попасть под налог на роскошь из-за роста цен

Еще в начале года, когда публиковали обновленный список автомобилей попадающих под налог на роскошь, говорилось о необходимости пересматривать ценовой порог.

Дело в том, что многие машины с 2014 года существенно прибавили в цене по многим причинам, и принятый тогда нижний порог нужно увеличивать, так как с каждым годом в списке будет оказываться все больше массовых моделей.

Если еще в 2014 году под налог попадали действительно роскошные автомобили, то в этом году в списке оказалось 9 моделей массового сегмента.

Впрочем, речь идет о некоторых комплектациях этих автомобилей. Так, «роскошным» в 2021 году оказался кроссовер Skoda Kodiaq.

В частности, повышенным налогом будут облагаться такие его комплектации как: SportLin, Laurin&Klement и Scout. Еще в списке числятся модели KIA K900, KIA Mohave, KIA Stinger GT, а также Volkswagen Multivan. Еще под налог на роскошь попали отдельные версии Toyota Fortuner (2.8 Elegance), Volkswagen Amarok (3.0 TDI), Peugeot Traveller (Business VIP) и Citroen SpaceTourer (Business Lounge).

При этом дальнейший рост цен станет причиной того, что многие автомобили в 2021 году попасть под налог на роскошь, а среди них, как пишет autonews.ru, окажутся Hyundai Santa Fe, Kia Sorento, Toyota Fortuner и Volkswagen Tiguan, а также под налог могут попасть Hyundai Tucson, Geely Tugella Flagship, GAC GS8 GT и Jeep Compass.