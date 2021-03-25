Как известно, в этом году Минпроторг опубликовал обновленный список автомобилей, попадающих под налог на роскошь.

В частности, список существенно расширился, и в него попали модели из массового сегмента.

По предварительным подсчетам экспертов, каждый десятый новый автомобиль легкового сегмента в стране, представленный на рынке официально, может быть «роскошным».

Ссылаясь на опрошенных экспертов, агентство «Автостат» пишет, что налог на роскошь негативно отразится на продажах новых машин в России.

По словам президента Ассоциации РОАД Вячеслав Зубарев, на которого ссылаются в агентстве, в этом году список увеличился до почти 1 400 моделей против 200 в 2014 году, и в нем присутствуют автомобили массового сегмента.

Отмечается, что это как минимум странно, и в Вячеслав Зубарев считает нужным поднять нижний порог для налога. По его словам данный вопрос уже обсуждается представителями госструктур.

В свою очередь директор по развитию компании «РОЛЬФ» Владимир Мирошников считает, что минимальная цена в следующем году не изменится, а список авто расширится за счет чего в него войдут еще несколько массовых моделей.

Причиной этому будет неизбежный рост стоимости новых авто, который сдерживать автопроизводители не смогут.

Между тем директор по продажам «АВИЛОН Volkswagen» Максим Васильев говорит, что россияне при покупке новой машины обязательно обращают внимание, не входит ли он в перечень, облагаемых налогом. При этом не менее важным параметром является и мощность, которая имеет пороговое значение при расчете налога на роскошь.