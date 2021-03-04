Под налог на роскошь могут попасть 10% от проданных в 2020 году автомобилей

Недавно сообщалось, что список моделей авто, попадающих под налог на роскошь, увеличился.

Обновленный список автомобилей уже опубликован на сайте Минпромторга РФ, он обновляется ежегодно, а впервые повышающие коэффициенты начали применять в 2014 году.

Тогда, на долю облагаемых налогом на роскошь, приходилось 3% от всех проданных автомобилей.

При этом в прошлом году, как посчитали в агентстве «Автостат», под налог на роскошь могут попасть 10% от проданных машин за 2020 год.

То есть это будет каждая десятая модель или 146,5 тыс. ед. Именно столько авто имеют среднюю стоимость более 3 млн рублей.

Напомним, что по состоянию на начало 2021 года в списке значится уже около 1,4 тыс. моделей, и с каждым годом он только увеличивается на фоне повышения стоимости новых авто.