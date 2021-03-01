Минпромторг в РФ увеличил список облагаемых повышенным налогом автомашин в 2021 году

В текущем году список автомобилей, облагаемых налогом на роскошь, пополнился на 87 позиций.

Министерство промышленности и торговли РФ опубликовало обновленный список, в котором перечислены автомобили с повышенным налогом. В 2021 году список был расширен на 87 позиций.

В нем находятся модели, цена на которые была предоставлена самими автопроизводителями.

Министерство промышленности и торговли для новых автомобилей стоимостью от 3 млн до 5 млн рублей в 2021 году установила повышающий коэффициент 1,5.

На машины возрастом один-два года коэффициент составит 1,3, а на авто возрастом два-три года коэффициент составит 1,1.

Легковые авто стоимостью от 5 до10 млн рублей получили двойной коэффициент, если стоимость автомобиля составляет от 10 до 15 млн рублей, то ставка становится тройной.

Теперь в списке Минпромторга содержится более тысячи ста моделей, которые облагаются налогом на роскошь.