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ТОП-10 самых востребованных кроссоверов и внедорожников в РФ за июль 2021 года

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Кроссовер Hyundai Creta стал самым продаваемым кроссовером на российском рынке по итогам продаж в июле несмотря на существенное снижение объемов реализации.
В июле этот кроссовер был продан в количестве 5 246 экземпляров, что на 26% хуже в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.

На второй строчке располагается семейство внедорожников LADA Niva. Их объемы продаж выросли на 29% и составили 4 555 ед.

Следом располагается кроссовер Renault Duster, проданный в количестве 3 408 штук, что на 17% выше результатов июля 2020 года.

Следующие две строчки заняли Toyota RAV4 и Volkswagen Tiguan с показателями 2 797 ед. (-16%) и 2302 щт. (-31%).

В ТОП-10 самых востребованных кроссоверов и внедорожников в РФ за июль 2021 года еще оказались такие модели:

Kia Sportage (1900 ед., -49%),

Kia Seltos (1817 ед., рост в 3,3 раза),

Nissan Qashqai (1547 ед., -28%),

Skoda Karoq (1483 ед., -41%),

Mitsubishi Outlander (1403 ед., +22%).

Названы самые востребованные модели автомобилей в России за июль

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