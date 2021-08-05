В прошлом месяце продажи новых автомобилей на российском рынке сократились, о чем говорится в отчете Ассоциации европейского бизнеса.

В июле 2021 года автомобильный рынок России рухнул на 7%, когда было продано 132 640 легковушек и легкого коммерческого транспорта.

При этом положительная динамика сохраняется по продажам за период с начала года – 953 760 авто (+28,4%).

Автомобили российского бренда LADA все также остаются самыми продаваемыми. В июле объемы продаж составили 32 013 ед., а это на 3% больше.

А вот у компании Kia, которая оказалась в торой в списке самых популярных брендов, объемы продаж сократились на 5% до 17 071 ед.

Третий результат у Hyundai – 13 383 ед., что на 7% меньше. В пятерку крупнейших автопроизводителей еще входит Renault и Skoda с показателями 11 223 ед. (-3%) и 7 921 ед. (-36%) соответственно.

В десятке лидеров еще оказались:

Toyota (7908 ед., -11%),

Volkswagen (7171 ед., -33%),

ГАЗ (4640 ед., +29%),

Nissan (3599 ед., -32%),

Chery (3009 ед., рост в 3,5 раза).