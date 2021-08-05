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Названы самые востребованные модели автомобилей в России за июль

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Аналитики рассказали о продажах автомобилей за прошлый месяц и составили список самых востребованных моделей авто, который, как и ранее возглавляет Лада Гранта.
Объемы продаж этой модели составили 10 885 ед. в июле, что на 6% меньше, чем годом ранее. Второй остается LADA Vesta, реализованная в количестве 10 223 ед., что на 4% больше.

На третьем месте в общем рейтинге и лидером среди иномарок является Kia Rio, которая показала отрицательную динамику на 20% до 5 640 проданных штук.

Следующим в списке располагается кроссовер Hyundai Creta, у которого продажи просели на 26% и составили 5 246 штук.

Hyundai Solaris и LADA Niva оказались далее по списку с результатами 4 592 ед. (-13%) и 4 555 ед. (+29%).

Следом за ними в ТОП-10 самых востребованных моделей в России за июль оказались Skoda Rapid (4 311 ед., -18%), Volkswagen Polo (4 229 ед., -38%), Kia K5 (3 529 ед.) и Renault Duster (3 408 шт., +17%).

В июле 2021 года автомобильный рынок России рухнул на 7%

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