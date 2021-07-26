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Кроссовер Haval Jolion в июне впервые вошел в тройку бестселлеров бренда в РФ

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Новый кроссовер от китайской марки, который поступил в продажу в мае, постепенно набирает популярность.
В прошлом месяце, кроссовер Haval Jolion впервые вошел в тройку бестселлеров бренда в РФ. Его объёмы продаж составили 907 экземпляров.

При этом общие объемы продаж марки составили 3 509 единиц, что в 2,4 раза превышает результат прошлого года. За период с начала года дилеры Haval реализовали 16 235 машин, а это в 2,4 раза больше.

Самыми востребованными автомобилями компании остаются Haval F7 и Haval F7x. В июне таких кроссоверов было продано 1038 и 937 штук.

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haval Haval Jolion
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