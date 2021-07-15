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Топовые кроссоверы Haval Jolion приехали к российским дилерам

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Презентация кроссовера проходила еще в апреле этого года, тогда как «живые» экземпляры новинки добрались до дилеров в России только сейчас и модель представлена только в топовых вариантах. Для покупки автомобиль предложат в комплектациях Elite и Premium, оснащённых полуторалитровым двигателем, пару которому составит роботизированная семискоростная коробка передач.

Полноприводные модификации оценили от 1 579 000 и 1 749 000 рублей соответственно.

В салоне кроссовера предложат семидюймовую цифровую панель, а также мультимедийную систему с 12-дюймовым экраном и поддержкой платформ Android Auto и Apple CarPlay.

В списке оснащенности заявлена камера кругового обзора, климат-контроль на две зоны, система бесключевого доступа в салон, датчики света и дождя, а также такие система как ADAS и ассистент автономной парковки.

Чуть позднее кроссовер Haval Jolion появится в нашей стране в модификации с 1,5-литровым 143-сильным двигателем и шестискоротной механикой, которая обойдется дешевле, чем уже представление комплектации.

haval Haval Jolion
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