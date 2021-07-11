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Опубликован ТОП-6 надёжных кроссоверов с пробегом за 500 тысяч рублей

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На автомобильном рынке наблюдается постоянное удорожание машин, причем оно затрагивает как машины на первичном рынке, так и на рынке подержанных авто.

Выбрать достаточно неплохой автомобиль с ограниченным бюджетом становится сложнее, тем не менее можно.

О шести моделях на вторичном рынке стоимостью 500 тыс. рублей рассказал журнал «За рулем». Эксперты опубликовали ТОП-6 надёжных кроссоверов с пробегом за 500 тысяч рублей, исключив из списка модели возрастом старше 15 лет и пробегом более 200 тыс. км.

Помимо этого, не рассматривались легковушки, оснащённые турбированными двигателями, вариаторами и роботизированными трансмиссиями. В результате на последней строчке рейтинга оказался китайский кроссовер Lifan X60, собранный в России, а на ступени выше казался Nissan Qashqai первого поколения 2007—2009 годов выпуска.

На четвертой позиции расположился Great Wall Hover H3 2012—2013 года, а на третьей строчке оказался Renault Duster первого поколения2012—2015 годов выпуска. Второе место занял Chevrolet Captiva 2007—2010 годов, а лидером рейтинга стал Suzuki Grand Vitara третьей генерации.

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