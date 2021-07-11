Эксперты в России подготовили рейтинг рамных внедорожников, которые можно купить на российском рынке по состоянию на июль этого года.

При составлении рейтинга эксперты «Автоновостей дня» решили рассмотреть лучшие рамные внедорожники на вторичном рынке возрастом три года.

Так, Mercedes-Benz G-Class возглавил ТОП-5 рамных 3-летних внедорожников. На вторичном рынке, в такой категории представлены экземпляры нового поколения, которое вышло как раз три года назад.

Toyota Land Cruiser Prado оказался вторым в списке рекомендуемых к покупке рамных внедорожников. Если Mercedes-Benz G-Class на рынке подержанных машин еще не много, то предложений о продаже японского внедорожника достаточно.

На третью строчку определили Mitsubishi Pajero, а на четвертом и пятом месте оказались Haval H9 и УАЗ Патриот.