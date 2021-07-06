Главная » Новости

Skoda снова пересмотрела цены на свои автомобили в России

Опубликовано Обновлено

За последний месяц новые прайсы автомобили получают уже второй раз. Последний раз удорожание было 18 июня, а новое – в начале июля.
Как выяснили эксперты сайта «Цена Авто», Skoda снова пересмотрела цены на свои автомобили в России, и на этот раз удорожание затронуло только один автомобиль.

В частности, в цене прибавил автомобиль Superb и его версия Combi в кузове универсал. Эти автомобили стали дороже на 24-26 тыс. рублей или 0,6-1,1%.

Удорожание затронуло все доступные комплектации моделей. Теперь стоимость Skoda Superb варьируется от 2 265 000 рублей до 3 806 000 рублей, а цены на Superb Combi – от 2 557 000 до 3 754 000 рублей.

Skoda Octavia получила новую начальную модификацию с «механикой»

Кроссовер Skoda Kushaq может выйти на российский рынок

skoda
Tvoe-avto.com
Выходные данные

Сетевое издание «Tvoe-Avto.com» (16+).

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 — 67947 от 13.12.2016 г.

Учредитель: Харитонов Константин Николаевич.

Главный редактор: Чухутова Мария Николаевна.

Телефон редакции: +7 (937) 396-77-86. Время работы: 10.00 — 19.00 по Москве.

Электронный адрес редакции: redactor@tvoe-avto.com.

Проект агентства sorcmedia.ru

© 2021 ТВОЕ-АВТО
Яндекс.Метрика