За последний месяц новые прайсы автомобили получают уже второй раз. Последний раз удорожание было 18 июня, а новое – в начале июля.

Как выяснили эксперты сайта «Цена Авто», Skoda снова пересмотрела цены на свои автомобили в России, и на этот раз удорожание затронуло только один автомобиль.

В частности, в цене прибавил автомобиль Superb и его версия Combi в кузове универсал. Эти автомобили стали дороже на 24-26 тыс. рублей или 0,6-1,1%.

Удорожание затронуло все доступные комплектации моделей. Теперь стоимость Skoda Superb варьируется от 2 265 000 рублей до 3 806 000 рублей, а цены на Superb Combi – от 2 557 000 до 3 754 000 рублей.