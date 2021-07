Skoda Octavia получила новую начальную модификацию с «механикой»

Чешская компания объявила о начале приема предварительных заказов на новую версию своего лифтбека Skoda Octavia.

Автопроизводитель предлагает приобрести новую начальную модификацию модели с «механикой» и 1,6-литровым двигателем по цене от 1 490 000 рублей.

В этой версии доступен 110-сильный двигатель с показателем крутящего момента 152 Нм и 5-ступенчатая механическая КП. Такой вариант лифтбека предложат в трех комплектациях — Active Plus, Ambition Plus и Style Plus. Самая дорогая из них оценена в 1 792 000 рублей.

В самой доступной комплектации будут светодиодные фары и фонари, мультимедийная система с 8-дюймовым экраном и поддержкой смартфонов, а за дополнительную плату можно выбрать функциональный пакет со светодиодными противотуманными фарами, климат-контролем, матричной передней оптикой и системой выбора режима движения Driving Mode Selection.