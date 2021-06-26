Новый кроссовер чешской марки был представлен в марте этого года и ориентирован в первую очередь для индийского рынка, где уже стартовало его серийное производство.

В Индии новинка в ближайшее время официально выйдет в продажу, а между тем компания недавно рассказала о планах в рамках стратегии развития Skoda «Следующий уровень».

В планах, указанных производителем, выйти с новым кроссовером Skoda Kushaq за пределы Индии, причем предложат их в развивающихся странах, к которой компания относит и Россию.

То есть кроссовер Skoda Kushaq может выйти на российский рынок, но пока о предварительных сроках выхода в компании не сообщают.

Напомним, что новинка в Индии должна составить конкуренцию Kia Seltos и Hyundai Creta. Ожидается, что его стоимость будет варьироваться от 975 тыс. до 1,6 млн рублей в эквиваленте.