Skoda представила в Индии новейший кроссовер Skoda Kushaq 2022 года

Skoda представила новый кроссовер с названием Kushaq, а это четвертый «паркетник» в модельном ряду чешского автопроизводителя, который создан специально для индийского рынка.

Новый кроссовер создали в рамках стратегии India 2.0, которая рассчитана на покорение местного рынка концерном Volkswagen.

В основе Kushaq лежит переделанный Skoda Kamiq образца 2019 года. По габаритам новинка приближена к своему донору.



Колесная база Kushaq – 2 651 мм. Размеры кроссовера: длина — 4221 мм, ширина — 1760 мм, высота — 1612 мм. Объём багажника 385 литров, а со сложенными сиденьями второго ряда объём увеличивается до 1405 литров.

Стоит обратить внимание, что длина Kushaq свыше 4 метров, а значит модель не попадает в льготную категорию и за нее в Индии придется платить высокий налог.



Салон в новинке отличается от Kamiq. Так, самые большие изменения произошли в центральной консоли, где был полностью изменен блок климата и увеличены дефлекторы вентиляции.

На индийском рынке Skoda Kushaq будет предлагаться только с бензиновыми моторами.

Предложат литровый TSI мощностью 115 л.с. и полуторалитровый агрегат со 150-сильной отдачей. Привод будет только передний.

Skoda Kushaq начнут производить на предприятии в Пуне, а позже тут наладят производство и других моделей концерна Volkswagen.