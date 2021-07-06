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Hyundai Creta сместил LADA Niva и возглавил ТОП-10 самых продаваемых кроссоверов в РФ

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В мае самым продаваемым кроссовером в России был внедорожник LADA Niva, но в июне лидерство снова оказалось за Hyundai Creta.
Последний лидирует в своем сегменте уже много месяцев, но в мае лучшим оказалось семейство LADA Niva, однако в июне Hyundai Creta сместил LADA Niva и снова возглавил ТОП-10 самых продаваемых кроссоверов в РФ.

Его объемы продаж в первый месяц лета составили 7 315 штук, что на 14% больше. LADA Niva стала второй – 5 399 ед. (+28%).

Renault Duster занимает третью позицию с показателем 4875 проданных экземпляров, что на 91% больше, чем годом ранее.

Следом за ним располагается кроссовер Volkswagen Tiguan – 3 563 ед. (+66%), а пятое место оказалось за Toyota RAV4 – 2 662 ед. В ТОП-10 самых востребованных кроссоверов и внедорожников на российском рынке еще оказались:

Skoda Karoq (2 426 ед.; +40%),

Hyundai Santa Fe (2 213 ед.; рост в 2,5 раза),

KIA Seltos (2 100 ед.; +48%),

KIA Sportage (1 971 ед.; -6%),

Renault Arkana (1 889 ед.; +17%).

 

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