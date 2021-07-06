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Продажи новых автомобилей в РФ выросли 28,7% по итогам июня 2021 года

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Ассоциация Европейского бизнеса обнародовала отчет по продажам новых автомобилей в России за первый месяц лета.
В отчетный период российский авторынок снова показал положительную динамику по сравнению с июнем прошлого года.

Рост продаж составил 28,7%, а объемы реализации — 157 808 машин. За период с начала года россияне купили 870 749 автомобилей, что на 36,9% больше.

В июне самыми продаваемыми по-прежнему остаются Лады, объемы продаж которых составили 40 096 штук, что на 43% больше.

Hyundai в июне стал вторым с показателем 19 204 ед., что на 44% выше показателя 2020 года. В тройке лидеров располагается KIA с положительной динамикой 11% и объемами продаж 18 801 ед. В ТОП-10 самых популярных марок в России в июне также оказались:

Renault – 13 265 ед. (+24%),

Volkswagen – 10 220 ед. (+35%),

Skoda – 10 063 ед.; (+38%),

Toyota – 7 541 ед. (+2%),

ГАЗ – 4 637 ед. (+23%),

Nissan – 4 100 ед. (-4%),

Haval – 3 509 ед. (+143%).

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